У Європарламенті представникам Олега Сенцова вручають премію імені Сахарова (трансляція)

У Європарламенті на пленарній сесії відбувається церемонія вручення премії імені Андрія Сахарова «За свободу думки». Її лауреатом 2018 року є український режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії на 20 років ув'язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму.
Російська влада не відпустила українця на церемонію, Сенцова представляють його сестра Наталія Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.
Трансляцію на сайті Європарламенту дивіться тут
Сенцов був номінований на премію Сахарова найбільшою політичною фракцією Європарламенту – Європейською народною партією. Її представники наголосили, що «де-факто Сенцов засуджений за свій протест проти російського правління в Криму», а також за те, що «він став символом приблизно 70 українських громадян, незаконно заарештованих і засуджених російською владою на Кримському півострові до тривалих термінів позбавлення волі».
Грошовий розмір премії становить 50 тисяч євро.
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