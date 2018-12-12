У Європарламенті представникам Олега Сенцова вручають премію імені Сахарова (трансляція)

У Європарламенті на пленарній сесії відбувається церемонія вручення премії імені Андрія Сахарова «За свободу думки». Її лауреатом 2018 року є український режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії на 20 років ув'язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму.

Російська влада не відпустила українця на церемонію, Сенцова представляють його сестра Наталія Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.

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Сенцов був номінований на премію Сахарова найбільшою політичною фракцією Європарламенту – Європейською народною партією. Її представники наголосили, що «де-факто Сенцов засуджений за свій протест проти російського правління в Криму», а також за те, що «він став символом приблизно 70 українських громадян, незаконно заарештованих і засуджених російською владою на Кримському півострові до тривалих термінів позбавлення волі».

Грошовий розмір премії становить 50 тисяч євро.