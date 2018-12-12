У Москві вийшли на підтримку Олега Сенцова – відео

Біля будівлі адміністрації президента Росії в Москві проходить пікет на підтримку Олега Сенцова. Він приурочений до церемонії вручення премії Європарламенту імені Сахарова, якої удостоївся засуджений в Росії український режисер, повідомляє Російська редакція Радіо Свобода. Учасники пікету по черзі стоять з плакатом, на якому написано «Олег Сенцов. Премія Сахарова 2018. За свободу думки». В акції, зокрема, взяв участь російський кінокритик Антон Долін. Церемонія вручення премії відбувається в Страсбурзі 12 грудня. Нагороду за Сенцова отримуватимуть його двоюрідна сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)