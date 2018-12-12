«Сподіваюся, мене почують у Страсбурзі»: російська правозахисниця оприлюднила лист Сенцова

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов сподівається, що його «почують» під час церемонії вручення премії «За свободу думку» імені Сахарова в Європарламенті у французькому Страсбурзі. Його лист від 7 грудня оприлюднила російська правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Facebook.

«Смішно і сумно одночасно, коли тебе півсвіту, за чутками, підтримує, а ти вже місяць на окропі прориваєшся і на баланді! Але це все дрібниці, які вирішаться рано чи пізно. Головне, що головне робиться: п'єса поставилася, через тиждень «мотор» і кіно, роман вже на 2/3 завершено, дитячі оповідання вже перевидають втретє, а після Нового року я перешлю на волю ще один збірник – чому йому тут припадати пилом? Ну, і в Страсбурзі мене теж, сподіваюся, почують», – написав Сенцов.

Сенцову присудили премію «За свободу думку» 25 жовтня. Церемонія нагородження повинна відбутися в Страсбурзі 12 грудня.

У жовтні Сенцов «письмово погодився на прийом їжі» після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

Читайте також: «Це важливий сигнал підтримки»: відгуки на присудження Сенцову премії Сахарова

Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.