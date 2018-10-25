На вручення Сенцову премії Сахарова запросили двох людей – сестра

До Європейського парламенту на вручення засудженому в Росії українському режисеру Олегу Сенцову правозахисної премії імені Андрія Сахарова запросили його адвоката Дмитра Дінзе та сестру Наталію Каплан. Про це Каплан повідомила «Громадському телебаченню».

«Поки планується, що нас двоє поїде», – сказала Каплан.

Вона зазначила, що грошову премію в розмірі 50 тисяч євро, скоріш за все, покладуть на банківський рахунок, де вона «чекатиме» Сенцова, або, за необхідності, передадуть його дітям.

«В ідеалі звісно, щоби Олег сам отримав цю премію і сам розпоряджався цими грошима», – заявила Каплан.

Церемонія вручення премії запланована на 12 грудня.

25 жовтня в Європейському парламенті у Страсбурзі оголосили, що лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» став український режисер Олег Сенцов.

Українець засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.