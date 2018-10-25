«Це важливий сигнал підтримки»: відгуки на присудження Сенцову премії Сахарова

Ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов став лауреатом цьогорічної премії Сахарова «За свободу думки»​. ​Українська та міжнародна спільнота надзвичайно радо сприйняла таке рішення Європейського парламенту, назвавши це важливим сигналом підтримки. ​Радіо Свобода зібрало найважливіші реакції.

«Дуже вчасним і заохочуючим сигналом підтримки у вкрай драматичний момент життя українського патріота» називає рішення Європейського парламенту присудити премію Андрія Сахарова ув’язненому в Росії Олегу Сенцову український президент Петро Порошенко.

«Це визнання і високе відзначення сміливості і стійкості Олега, взірець для всього світу боротьби за справедливість, гідність, європейські цінності та права людини», – наголошує він.



На думку очільника України, рішення європарламентарів є ще одним кроком, що наближає момент звільнення Сенцова.

«Черговим поворотом ключа, що відкриває ґрати в'язниці, де утримують Олега», називає цю подію прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Рішення депутатів Європарламенту ще раз продемонструвало Росії та всьому цивілізованому світові абсурдність звинувачень українського режисера у начебто «тероризмі». Більше того, євродепутати підтвердили, що Олег став символом усіх утримуваних Російською Федерацією українських політв’язнів», – зазначає українська омбудсмен Людмила Денісова.

Вона сподівається, що 12 грудня у Страсбурзі український режисер забиратиме цю нагороду вже особисто.

Подібну думку висловлює і міністр юстиції України Павло Петренко.

«Вірю, що цей крок стане значущим на шляху визволення усіх українських політв’язнів!» – пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Взагалі, уся історія Олега Сенцова – про те, що коли не лишається нічого, у тебе завжди є слово та власна позиція. Ці нехитрі інструменти мають вагоме значення», – вважає правозахисниця Олександра Матвійчук.

Народний депутат Ганна Гопко тим часом зауважує, що було би добре, якби після цього європейська спільнота змогла ще й посилити санкції проти Росії, а також ухвалити Акт Магніцького з розширеним списком усіх причетних до ув’язнення українських політичних в’язнів Кремля.

Із присудженням премії Сахарова Олега Сенцова нині вітає президент Європарламенту Дональд Туск. Він також закликає Росію звільнити, як українського режисера, так і усіх інших в'язнів Кремля.

Із подібною заявою виступає і міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс

«Рішення про присудження премії Сахарова Олегу Сенцову є ще одним підтвердженням того, що він є в'язнем сумління. Він продемонстрував мужність, гідність і рішучість у захисті українських в'язнів, яких несправедливо ув'язнено в Росії», – наголошують у посольстві США в Україні та додають, що український режисер має отримати цю премію особисто.

«У час, коли режими вбивають своїх громадян за кордоном та вдома, доводиться ставати на захист тих, хто виступає за демократію та свободу», – так присудження премії Сахарова Сенцову коментує депутат Європарламенту від Швеції Гюннар Хьокмарк.

«Це гарний жест. Дякую», – пише американський журналіст Джей Нордлінгер.

Гаряче вітає таке рішення Європарламенту і євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс.

«Ця премія є також обіцянкою працювати на звільнення Олега Сенцова та усіх інших незаконно ув'язнених в Росії українців», – зазначає вона.

Присудження цієї нагороди Сенцову коментує також П'єр-Александер Англед.

«Це повідомленням про підтримку для усіх політичних в'язнів у Росії та у всьому світі!» – наголошує він.

«МЗС Росії має знати, що ця справа Сенцова не забута», – зауважує представник Amnesty International Деніел Белсон.

Олег Сенцов був обраний із-поміж трьох цьогорічних фіналістів премії Сахарова рішенням голів політичних груп і президента Європейського парламенту, так званої «Конференції президентів». Він став першим українцем, що отримав цю нагороду імені відомого радянського дисидента і правозахисника.

Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня у Страсбурзі.

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