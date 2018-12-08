У Києві презентували книжку «Олег Сенцов» англійською мовою

У Києві 8 грудня відбулася презентація книжки Олександра Мимрука «Олег Сенцов» англійською мовою, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сенцов – це людина, яку знають багато, але він прихований з боку життєвого шляху. Фактично всю його біографію доводилося складати з невеликих фрагментів. Такими фрагментами були свідчення людей, які знають Олега, або працювали з ним. Ця книга – спроба систематизації, а з іншого боку – спосіб дослідження і сприйняття Олега Сенцова», – розповів Олександр Мимрук.

За словами представника видавництва «Фоліо» Олександра Красовицького, частина виданих книг буде реалізована в українських книжкових магазинах, а іншу частину тиражу передадуть в держоргани, зокрема, до Міністерства закордонних справ України.

Вперше книжку «Олег Сенцов» представили в Києві 27 жовтня 2017 року. Вона складається зі спогадів людей, які добре знають Сенцова, з уривків його книг і сценаріїв до фільмів, а також з фрагментів протоколів допитів свідків, що проходять у його справі. У книзі багато фотографій – з домашнього архіву та з залу суду.

25 жовтня українському режисерові Олегу Сенцову, ув’язненому в Росії, присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. Церемонія нагородження відбудеться в Страсбурзі 12 грудня.

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Сенцов під час свого перебування в російській колонії голодував 145 днів і припинив голодування після загрози примусового годування.

Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.