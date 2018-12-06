Європарламент вивісив банер на честь лауреата премії Сахарова Олега Сенцова

Європейський парламент вивісив банер на честь лауреата премії Сахарова «За свободу думки» українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській колонії.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таким чином Європарламент продемонстрував «готовність» до церемонії нагородження премією Сахарова, яка пройде 12 грудня.

Сенцову присудили премію 25 жовтня. Церемонія нагородження повинна відбутися в Страсбурзі.

Раніше Сенцов «письмово погодився на прийом їжі» після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

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Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.