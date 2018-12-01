Керівник МЗС Польщі вручив сестрі Сенцова нагороду «За людську гідність», присуджену режисеру

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч урочисто у Києві вручив сестрі засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталії Каплан нагороду польського зовнішньополітичного відомства «За людську гідність» (Pro Dignitate Humane).

Урочиста церемонія вручення почесної нагороди відбулася у Національному заповіднику «Софія Київська».

«Для мене є честю, що цьогорічною нагородою «За людську гідність» я можу відзначити пана Олега Сенцова за визнання його заслуг у сфері захисту прав людини, безкомпромісного захисту прав переслідуваних осіб, які перебувають під загрозою репресій, а також за захист прав окремої людини та повагу до її гідності», – заявив Чапутовіч.

За його словами, цією нагородою Польща висловлює підтримку Сенцову, який в очах усієї міжнародної спільноти є символом вічної боротьби за права людини.

«Олег Сенцов нагадує світові про драму України, частину території якої окупувала Росія. Анексією Криму Росія грубо порушила найбільш базові принципи норм міжнародного права», – наголосив глава МЗС Польщі.

Премія Pro Dignitate Humana («За людську гідність»), заснована у 2012 році міністром закордонних справ Польщі, присуджується за самовіддану і безкомпромісну діяльність із захисту прав осіб, які піддаються переслідуванням та репресіям, за непохитну позицію у захисті прав особистості та поваги до людської гідності.

Український кінорежисер Олег Сенцов засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

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