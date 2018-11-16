Сенцова відзначили премією Сергія Магнітського

Українського режисера Олега Сенцова відзначили міжнародною премією в області журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського. Церемонія нагородження відбулася у Лондоні 15 листопада.

Лауреатами премії також стали правозахисниця Зоя Светова, гватемальські юристи – Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний. Посмертно нагородою відзначили американського сенатора Джона Маккейна. Її отримала дочка Маккейна Меган.

Премію Магнітського проходить щорічно з 2015 року.

25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова, а 14 листопада відзначили нагородою Платформи європейської пам’яті та сумління.

Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Раніше російські тюремники заявили, що Сенцов «майже вийшов» із голодування, яке тримав 145 днів. Адвокат засудженого Дмитро Дінзе не коментував цю інформацію.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!