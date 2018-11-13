Омбудсмен: інформації про стан Сенцова немає, до нього поїде адвокат

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що не має конкретної інформації про стан здоров’я ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

За її словами, наприкінці листопада його планує відвідати адвокат.

Як повідомила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан Сенцова нормальний, і що він практично вийшов із наслідків голодування.

«У це мало віриться, оскільки і до голодування він був нездоровий… Скоро, наприкінці листопада, туди поїде на чергове побачення адвокат. Можливо, від нього отримаємо точнішу інформацію», – сказала Денісова 13 листопада в Києві.

Читайте також: Сестра Сенцова оприлюднила заповіт режисера

Українець Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Раніше російські тюремники заявили, що Сенцов «майже вийшов» із голодування, яке тримав 145 днів. Адвокат засудженого Дмитро Дінзе не коментував цю інформацію.

25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня в Страсбурзі.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!