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13 Листопад 2018, Київ 15:02
Новини | Політика

Омбудсмен: інформації про стан Сенцова немає, до нього поїде адвокат

За словами Людмили Денісової, інформації про стан Сенцова від російської влади вона не довіряє

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що не має конкретної інформації про стан здоров’я ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

За її словами, наприкінці листопада його планує відвідати адвокат.

Як повідомила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан Сенцова нормальний, і що він практично вийшов із наслідків голодування.

«У це мало віриться, оскільки і до голодування він був нездоровий… Скоро, наприкінці листопада, туди поїде на чергове побачення адвокат. Можливо, від нього отримаємо точнішу інформацію», – сказала Денісова 13 листопада в Києві.

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Українець Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Раніше російські тюремники заявили, що Сенцов «майже вийшов» із голодування, яке тримав 145 днів. Адвокат засудженого Дмитро Дінзе не коментував цю інформацію.

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Момент оголошення Сенцова переможцем премії Сахарова – відео

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25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня в Страсбурзі.

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