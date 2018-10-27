Держдепартамент США: Сенцов і інші політв’язні Росії мають бути звільнені

Прес-секретар Державного департаменту США Гізер Ноєрт привітала українського режисера Олега Сенцова з премією імені Андрія Сахарова і закликала Росію звільнити Сенцова і інших політв’язнів. Про це вона написала на своїй сторінці у «Твіттері».

«Ми вкотре закликаємо Росію негайно звільнити Сенцова та інших політв’язнів і поважати людське право на свободу слова», – наголосила Ноєрт.

25 жовтня Олег Сенцов став лауреатом премії Андрія Сахарова «За свободу думки».

Українець засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.