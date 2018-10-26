Сестра Сенцова оприлюднила заповіт режисера

Сестра ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова Наталія Каплан оприлюднила його заповіт щодо його творчості, про який вона повідомляла ще на початку вересня.

Як повідомляє «Громадське» телебачення, листа йому передала Каплан для публікації на прохання Сенцова.

У листі від 7 вересня 2018 року Сенцов заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій. Також Сенцов призначив спадкоємцями своїх дітей – Аліну та Владислава.

«Я, Сенцов Олег Геннадійович, перебуваючи при здоровому розумі й твердій пам’яті, заповідаю в разі моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме «Носорог», «Кай», а також написані мною в неволі «Блистательный мир», «Вороны» та «Кристи», моїй соратниці й другому режисерові Євгенії Врадій як режисерові-постановнику. У разі її відмови вона має право обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію-виробника цих фільмів. Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті я призначаю моїх дітей: Сенцову Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено у ВК-8 м. Лабитнангі у присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18», – мовиться в заповіті.

Наталія Каплан повідомляла про цей заповіт Олега Сенцова ще 10 вересня, а 11 вересня розповіла деякі його подробиці, але повністю весь текст досі не публікувався.

Заповіт оприлюднений наступного дня по тому, як Олег Сенцов був нагороджений премією імені Андрія Сахарова «За свободу думки» Європейського парламенту.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму. Режисер відкидає звинувачення, його адвокати і правозахисники називають їх політично мотивованими, а самого Сенцова в’язнем сумління. Він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами.

Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

Із вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.