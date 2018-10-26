Мама Сенцова про премію Сахарова: головне – звільнити Олега

Мати засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, коментуючи присудження йому премії імені Сахарова, розповіла, що пишається сином, але головне для неї – «це звільнення Олега». Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я дуже рада, що про Олега пам'ятають, що його якось відзначають, але мені найголовніше, щоб його звільнили... І здоров'я йому. Звичайно, (відчуваю – ред.) гордість, значить, він не здається, значить, він захищає щось своє. Я розумію, що намагаються його звільнити», – сказала Людмила Сенцова.​

25 жовтня в Європейському парламенті у Страсбурзі оголосили, що лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» став український режисер Олег Сенцов.

Українець засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.