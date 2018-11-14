Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова відзначили нагородою Платформи європейської пам’яті та сумління, повідомив посол України в Словенії Михайло Бродович у Facebook.

«У парламенті Словенії відбулася надзвичайно приємна та непересічна подія – у рамках міжнародної конференції «Темна сторона місяця» мав честь отримати нагороду Платформи європейської пам'яті та сумління, якою відзначено українського режисера та політичного в'язня Кремля Олега Сенцова», – написав Бродович.

25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня в Страсбурзі.

Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Раніше російські тюремники заявили, що Сенцов «майже вийшов» із голодування, яке тримав 145 днів. Адвокат засудженого Дмитро Дінзе не коментував цю інформацію.

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