Франція: напередодні приїзду Путіна зірки кіно і режисери закликали звільнити Сенцова

Десятки діячів культури Франції й інших країн виступили з відкритим листом, в якому закликали лідерів країн Заходу вплинути на Кремль, щоб домогтися звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії.

Лист опублікований у французькій газеті Le Monde напередодні приїзду президента Росії Володимира Путіна до Франції на урочистості з нагоди 100-річчя від дня закінчення Першої світової війни.

У листі, який підписали режисери Жан-Люк Годар, Акі Каурісмякі, Сергій Лозниця, Андрій Звягінцев і інші, низка відомих акторів, в тому числі Марина Владі, історики, письменники й політики, йдеться про те, що необхідно використовувати всі можливі дипломатичні методи, щоб звільнити Сенцова й інших українських політв’язнів, яких утримують у російських колоніях і в’язницях. Якщо ж ці зусилля не увінчаються успіхом, автори листа пропонують на рівні Євросоюзу ухвалити аналог американського «закону Магнітського», щоб покарати причетних до справи Сенцова.

У Парижі 10 листопада пройде мітинг за звільнення режисера.

Раніше російські тюремники заявили, що Сенцов «майже вийшов» з голодування, яке тримав 145 днів. Адвокат засудженого Дмитро Дінзе не коментує цю інформацію.

25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня в Страсбурзі.

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