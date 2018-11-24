На арці Дружби народів з’явилась «тріщина» через справу Сенцова (фото)

Українські митці та правозахисники відкрили у Києві інсталяцію «Тріщина дружби». Вона розміщена на арці Дружби народів.

У їхньому зверненні, оприлюдненому, зокрема, координаторкою «Медійної ініціативи за права людини» Марією Томак, зазначається, що акція має на меті привернути увагу до доль українців, ув`язнених із політичних мотивів у Росії та анексованому нею Криму, та висловити солідарність із людьми, що живуть на тимчасово окупованій території.

«Після припинення голодування Олегом Сенцовим та Володимиром Балухом тема незаконно ув’язнених громадян України одразу зникла із заголовків світової преси, з порядку денного високих зустрічей. Аби про них не забули, важливо докладати ще більше зусиль. Міжнародній спільноті та Україні не має здаватися, ніби «тепер все ок». Вимога, з якою починав голодування Олег Сенцов, залишається невиконаною – усі заручники Кремля за ґратами, процеси проти них тривають, досудове слідство у сфабрикованих справах продовжується», ­­­­­– мовиться у зверненні.

Скульптурна група, що включає у себе арку Дружби народів, з’явилася у Києві 1982 року. За задумом авторів, вона символізує єднання народів СРСР.

Український кінорежисер Олег Сенцов засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

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Інший згаданий у зверненні арт-активістів засуджений українець Володимир Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримував «балансування на нульовій позначці». У жовтні стало відомо, що він тимчасово припинив голодування.За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку.

Загалом, за даними «Медійної ініціативи за права людини», у Росії та анексованому нею Криму заарештовано або засуджено із політичних мотивів близько 70 українських громадян.