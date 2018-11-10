Сестра Балуха після побачення з ним: «худий і блідий», але виглядає краще

Сестра ув’язненого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха Надія, яка відвідала брата в Керченській колонії, каже, що він «блідий і худий», але виглядає краще, ніж у попередній раз, коли вона його бачила. Про це 9 листопада повідомила Кримська правозахисна група.

«Володя худий, блідий, обличчя сіре, блиску в очах немає, але виглядає він краще, ніж в серпні, коли я його бачила востаннє», – розповіла сестра українця.

За її інформацією, активіст мріє скоріше вийти на свободу і обійняти матір. «Брат дуже сильно переживає за нашу маму, він весь час запитував про неї, просив допомагати і берегти її. У неї високий тиск, задишка, ноги болять, вона майже не ходить, живе на таблетках. Вона дуже сумує за сином», – додала Надія.

За даними правозахисників, побачення відбулося 8 листопада 2018 року і тривало близько півтори години в спеціальному приміщенні для переговорів.

Раніше стало відомо, що Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, в активіста після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму нещодавно змінив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ проти нього.

Балуха перевели до колонії в середині жовтня.

Володимир Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримував «балансування на нульовій позначці».

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку.

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