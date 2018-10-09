Денісова вимагає від Москалькової надати інформацію про дійсний стан здоров’я Балуха

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від своєї російської колеги Тетяни Москалькової надати інформацію про дійсний стан здоров’я українського активіста Володимира Балуха, засудженого в анексованому Росією Криму.

«Володимира перевезуть в РФ для відбування покарання. Насторожує те, що політв’язень відмовився і в подальшому вживати тюремну їжу, а також носити одяг засуджених. Тому я вимагаю від Тетяни Москалькової невідкладно поінформувати мене про дійсний стан здоров’я Володимира Балуха. Зараз для нього повна відмова від їжі, як і прийом її без належного медичного супроводу, можуть стати фатальним», – написала Денісова у Facebook.

9 жовтня Балух оголосив, що припиняє голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування.

Нещодавно підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, засудженому до п’яти років колонії, скоротивши термін до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Балух і його захист звинувачення відкидають.