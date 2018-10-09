Балух заповів поховати його на вільній від окупації території України

Засуджений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух заповідає в разі смерті поховати не на окупованій території. Про це йдеться в зверненні Балуха, яке на прес-конференції в Києві зачитав архієпископ УПЦ КП Климент, повідомляє 9 жовтня кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Розуміючи наслідки дієвого дотримання мною тексту цієї заяви, звертаюся до Вас і прошу виконати свою останню волю: в разі фізичної або психічної смерті не залишати моє тіло на окупованій території. Місце перебування тіла залишаю вибрати своїй родині, – я б хотів, щоб це була сільська місцевість на березі Дніпра під Києвом...», – написав Балух.

Раніше 9 жовтня стало відомо, що Балух оголосив про рішення припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Нещодавно підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, засудженому до п’яти років колонії, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Нещодавно підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, засудженому до п’яти років колонії, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.