Адміністрація колонії не розглядає переведення Сенцова «у загін» – російський омбудсмен

Адміністрація колонії в російському місті Лабитнангі наразі не розглядає можливість переведення українського в’язня Олега Сенцова на спільний для всіх в’язнів тип тримання, повідомив 21 листопада в Москві уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолій Сак.

«Стан його задовільний, багато читає, перебуває під постійним наглядом медичного персоналу. Питання про переведення його в загін поки не розглядалося, тому що є певні норми, яких мають дотриматися за станом здоров’я після режиму голодування», – цитують Сака російські інформагенції.

У листопаді Сенцова планував відвідати в колонії його адвокат Дмитро Дінзе, але наразі повідомлень про стан підзахисного від нього немає.

Український кінорежисер Олег Сенцов засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

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