Єврокомісар закликав Росію відпустити Сенцова, щоб він зміг отримати премію Сахарова

Єврокомісар Йоганнес Ган закликав Росію відпустити українського режисера Олега Сенцова, щоб він зміг особисто отримати премію Сахарова.

«Наступного тижня український кінорежисер Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейського парламенту. Засуджений на 20 років в’язниці, він не зможе отримати премію особисто. Тому я повторюся: Дайте Сенцову отримати Сахарова», – написав Ган у Twitter.

Сенцову присудили премію 25 жовтня. Церемонія нагородження повинна відбутися в Страсбурзі 12 грудня.

Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.