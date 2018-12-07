«Номери» за п’єсою Олега Сенцова 7 грудня показують у Києві

Увечері 7 грудня у Києві прем’єра вистави за п’єсою Олега Сенцова «Номери». П’єсу український режисер написав ще до анексії Росією Криму – в 2014 році. П’єса-антиутопія виявилася для Сенцова пророчою: за сюжетом один із персонажів протестує проти звичного порядку і за це розплачується. Команда проекту змогла організувати три безкоштовні допрем’єрних покази наприкінці листопада. На одному з них побували журналісти «Настоящего времени» (спільний проект Радіо Свобода і «Голосу Америки»).

(Відео «Настоящего времени»)​

У героїв п’єси Олега Сенцова немає імен. Автор дав кожному лише номери – від одного до десяти. «Нуль» – це головний суддя, якому всі підпорядковуються. Позбавлені вибору і свободи, «номери» живуть за суворими безглуздими правилами.

«Ця п’єса про суспільство, яке не знає, що воно може бути вільним. І не знає, що робити зі свободою, якщо отримає цю свободу», – говорить учасниця вистави, актриса Анна Кузіна.

«Один із героїв, який виступає проти чинного ладу, опиняється у в’язниці. Олег не зробив нічого протизаконного, крім того, що не сподобався російському урядові», – розповідає актриса Римма Зюбіна, яка листується з Олегом Сенцовим.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму, в березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.

У залі на допрем’єрному показі вистави «Номери» був аншлаг. Серед глядачів – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого теж засудили в Росії, але пізніше обміняли, Ільмі Умеров, іноземні посли і дипломати, українські міністри і чиновники.

Дружина українського президента Марина Порошенко, яка теж була присутня на попередньому показі, виступила перед присутніми.

«Дуже важливо, щоб ми не перетворилися в «номери», у яких немає власних імен, у яких немає власної історії, у яких немає власної країни», – сказала Марина Порошенко.

Едуард Хукс, посол Нідерландів в Україні, спеціально вирішив відвідати захід, щоб показати солідарність з Олегом Сенцовим: «Дуже важливо зараз, щоб Росія звільнила пана Сенцова. Те, що він ще не вільний, – проти всіх законів».

Після припинення голодування Сенцов фактично зник з українського інформаційного простору, каже продюсер і друг Олега Анна Паленчук. І ця вистава – спосіб нагадати про українських політв’язнів, які сидять у тюрмах Росії й анексованого Криму.

Відео про те, як проводили кастинг до вистави «Номери»:

«Я впевнена, що зараз, показуючи його п’єсу, ми підіймаємо питання про нього, про його творчу особистість, про те, що творчість насправді неможливо зачинити за ґратами», – каже Анна Паленчук.

Режисером «Номерів» стала Тамара Трунова. Частина зібраних коштів піде на допомогу родичам українського політв’язня.

25 жовтня Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова Європарламенту «За свободу думки». Церемонія нагородження повинна відбутися в Страсбурзі.

Депутати Європарламенту ведуть переговори з Росією про звільнення Сенцова, щоб український режисер зміг отримати нагороду особисто.

Шостого грудня Європейський парламент вивісив банер на честь українського режисера Олега Сенцова. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таким чином Європарламент продемонстрував «готовність» до церемонії нагородження премією Сахарова, яка відбудеться 12 грудня.

Раніше Сенцов «письмово погодився на прийом їжі» після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

Виставу «Номери» за мотивами п’єси Олега Сенцова, зафільмовану в день передпоказу, глядачі можуть побачити 7 грудня о 19:30 на телеканалі Суспільного мовлення UA: КУЛЬТУРА.