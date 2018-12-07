У Києві відбулася прем’єра вистави «Номери» за п’єсою Сенцова

У Києві у приміщенні «Довженко-центру» 7 грудня відбулася прем’єра спектаклю «Номери» за п’єсою ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вистава, події якого розвиваються на цирковому манежі, тривала близько півтори години. Її режисером виступила Тамара Трунова.

В центрі сюжету циркова трупа, яка символічно відображає тюремну дійсність в Росії. У виставі задіяні 12 акторів. Кожному персонажу присвоєно номер.

На прем’єрі був присутній російський режисер Аскольд Куров, який зняв фільм про суд над Сенцовим.

Як зазначає кореспондент, по завершенню вистави глядачі кілька хвилин стоячи аплодували акторам.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму, в березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.