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08 Грудень 2018, Київ 16:59
Новини | Політика

Сенцов одужує, але все ще перебуває в медсанчастині – російський режисер

Куров (на фото) розповів про стан здоров’я Сенцова

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Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов одужує після припинення голодування, але продовжує перебувати в медсанчастині колонії в Лабитнангі (Росія).

Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії 8 грудня розповів російський режисер Аскольд Куров.

«Він має набагато кращий вигляд, ніж під час голодування. Сенцов одужує, набирає вагу. Але як і раніше залишається в медсанчастині під наглядом лікарів, тому що досі незрозуміло, які можуть бути наслідки такого тривалого голодування», – розповів Куров.

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Олег Сенцов протестував проти анексії Криму, в березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.

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