Сенцов одужує, але все ще перебуває в медсанчастині – російський режисер

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов одужує після припинення голодування, але продовжує перебувати в медсанчастині колонії в Лабитнангі (Росія).

Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії 8 грудня розповів російський режисер Аскольд Куров.

«Він має набагато кращий вигляд, ніж під час голодування. Сенцов одужує, набирає вагу. Але як і раніше залишається в медсанчастині під наглядом лікарів, тому що досі незрозуміло, які можуть бути наслідки такого тривалого голодування», – розповів Куров.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму, в березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.