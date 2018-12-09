Сенцову три тижні не передають посилку з теплими речима – правозахисниця

Український режисер і політв’язень Олег Сенцов, якого утримують у російській колонії в Лабитнангі, не отримав посилку, яку йому надіслали ще минулого місяця, заявляє російська правозахисниця Тетяна Щур. Вона оприлюднила фото, на якому її чоловік Микола Щур збирає речі для передачі Сенцову, і розповіла, що колонія їх не приймає.

За її словами, посилку за попереднім погодженням із Сенцовим йому надіслали 12 листопада, 17-го вона надійшла до поштового відділення у Лабитнангі, була відправлена до Салехарду, звідки її повернули 20-го числа. Однак у колонії її не передають, каже правозахисниця.

«Пояснювати, навіщо ув’язненому за Полярним колом потрібні теплі речі, продукти і фільми, підібрані друзями, нормальним людям не треба. Але керівництво колонії, вочевидь, цього не розуміє. Чи, навпаки, розуміє надто добре», – міркує жінка.

Вона пояснює, що максимальна вага посилок, які можна передавати в’язням, прив’язана до граничної ваги, встановленої «Поштою Росії», тобто становить 50 кілограм, тож про порушення правил передачі не йдеться.

Правозахисниця додає, що вже подала скарги на сайтах президента Росії, Федеральної служби виконання покарань і Генеральної прокуратури. Скарги переслали до управління ФСВП Ямало-Ненецького Автономного округу, до якого входить Лабитнангі, але відповідей на них наразі немає.

«Єдино милосердною виявилася «Пошта Росії». У Челябінську в нас взяли заяву на подовження терміну зберігання, а в Лабитнангі співчутливо повідомили, що терміни зберігання посилок у колонію подовжуються автоматично з двох передбачених тижнів до місяця. «Не хвилюйтесь, отримає вашу посилку», – сказала мені мила жінка. Вочевидь, вона знає, що посилки там не вручаються місяцями», – каже Щур.

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Вона додає, що правозахисники готові йти до суду, аби довести право в’язнів отримувати посилки вчасно і згідно з законом.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму, в березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.