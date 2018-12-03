Сестра Сенцова отримала талон і повторно подасть документи в ДМС

Прострочена посвідка на тимчасове проживання та 17 візитів до Державної міграційної служби (ДМС) України. Сестра засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан, яка має громадянство Росії, намагається отримати офіційні документи, які дозволяють їй жити в Україні.

3 грудня сестра Олега Сенцова, з правозахисниками та журналістами​, вкотре прийшла до міграційної служби, де їй пообіцяли зробити документи найближчим часом.

Вона заплатила штраф та збирається подати новий пакет документів для отримання посвідки.

Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у мережі Facebook закликав ДМС «припинити знущатися над людьми».

Що сталося?

Про те, що сестра Олега Сенцова має проблеми із Державною міграційною службою, стало відомо 1 грудня зі сторінки Save Oleg Sentsov.

«Center for Civil Liberties / Центр громадянських свобод вже кілька років готує документи, які має подавати Наталія Каплан до Державної міграційної служби для продовження тимчасової посвідки на проживання. Але влітку вона не змогла приїхати на призначену зустріч по запису. Бо мала в цей самий час зустріч високого рівня для обговорення справи брата, яку, звичайно, просто не могла перенести. І потім все застопорилося (тільки не смійтеся, бо це не смішно), бо у неї не було талончика», – йдеться у повідомленні спільноти.

Спільнота оголосила про флешмоб «Талончик для сестри Сенцова».

У коментарях цього допису представниця президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко написала, що не знала про цю ситуацію і також нею займеться.

Інформацію про труднощі з ДМС підтвердила і сама Наталія Каплан.

«За документами, я – не Сенцова і не Каплан (це псевдонім), а хизуватися ім'ям Олега мені не хочеться, це неправильно і незручно. Я і так сита по горло, що живу його життям, а не своїм. Мені дуже незручно перед іншими іноземцями, які теж проходять кола пекла, але за них ніхто не заступається, якщо не пощастить, їх просто видворяють з країни, або вони змушені жити в статусі нелегала», – написала сестра Сенцова.

Разом із Наталією Каплан до ДМС пішов юрист Харківської правозахисної групи Василь Мельничук.

У коментарі для Радіо Свобода він повідомив, що сестра Сенцова заплатила штраф за прострочену посвідку та готує новий пакет документів.

«Проблема була в тому, що вона не могла зареєструватися в черзі та через це прострочила термін перебування Україні. Сьогодні-завтра ми таки здамо документи. У міграційній службі пообіцяли, що посвідку зроблять найближчим часом», – каже юрист.

Він пояснив, що для того, аби потрапити у електронну чергу, її спочатку потрібно відстояти фізично.

«Сподіваюсь, все встигнемо»

Для того, аби отримати нову посвідку, Наталія Каплан подає копію паспорта, заяву, пояснення про причини прострочення нових документів і документи, які гарантують, що в неї є кошти для перебування в Україні.

Згідно із українськими законами, після закінчення дії посвідки та не оформлення нової, іноземець має повернутися в країну свого походження.

Сама Наталія Каплан каже, що вже підготувала новий пакет документів.

«Без нього я не можу подаватися на тимчасове проживання тут. Зараз заплатили штраф, завтра ще раз приїдемо, вже з новим пакетом документів, сподіваюсь, все встигнемо», – розповідає Наталія Каплан.

10 грудня вона має бути у Європарламенті для отримання премії Сахарова, яку в 2018 році присудили Олегу Сенцову.

Наталія Каплан зазначає, що після того, як інформація про її проблеми з ДМС стала публічною, у самій службі до неї змінилося ставлення.

«Справа в самій системі. Я знаю, що є люди, яким щастить, у них виходить все зразу і швидко. На жаль, я не серед них. Я довго просто не могла сюди потрапити. Два тижні тому ми о 5-й ранку приїжджали, щоб отримати талон, тепер у мене є шанс щось зробити», – каже Каплан.

Реакція Державної міграційної служби

У Державній міграційній службі ситуацію коментують загально, без прив’язки до конкретного випадку із сестрою Олега Сенцова.

Начальник управління комунікацій та електронних сервісів ДМС Сергій Гунько каже, що в Києві проблем із чергами на отримання посвідки для іноземців наразі немає.

«Згідно із українськими законами, кожен іноземець має подати документи для продовження строку перебування в країні за 15 робочих днів до закінчення посвідки. Якщо цього не відбувається, іноземець має бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення міграційних правил», – каже Гунько.

За його словами, щороку кожен іноземець має робити нову посвідку з біометричними даними.

Співробітник ДМС каже, що проблеми із електронними чергами все ж виникають, але нечасто. Він також зазначає, що іноземці в Києві можуть звертатися не лише в Головне управління ДМС, а також в паспортні центри на проспекті Степана Бандери та на площі Перемоги.

«Якщо в іноземця закінчується строк, то його приймуть поза робочим часом. Співробітники всіляко намагаються йти на зустріч і перешкоджати порушенню іноземцями міграційних правил. Масових скарг на черги у нас не було», – запевняє Сергій Гунько.

1 грудня міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч урочисто у Києві вручив сестрі засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталії Каплан нагороду польського зовнішньополітичного відомства «За людську гідність» (Pro Dignitate Humane).

До Європейського парламенту на вручення засудженому в Росії українському режисеру Олегу Сенцову правозахисної премії імені Андрія Сахарова запросили його адвоката Дмитра Дінзе та сестру Наталію Каплан.