У Москві затримали пікетувальників на підтримку Сенцова

У Москві поблизу будинку адміністрації президента Росії затримали учасників одиночних пікетів на українського режисера Олега Сенцова, за обмін ув'язненими між Росією та Україною та проти війни, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Як написала у Facebook російська громадська активістка Вікторія Івлєва, учасників пікетів затримали через провокаторів. Зокрема, за її словами, до одного з пікетувальників – Аркадія Конікова – підійшов з плакатом невідомий, після чого Конікова затримали нібито за порушення правил одиночного пікетування.

Були затримані також Ольга Мазурова (співробітники поліції сказали, що надійшло повідомлення про вчинення нею хуліганства) та Костянтин Котов.

Як повідомило видання ОВД-Инфо, у поліцейському відділку згадані особи написали пояснювальні, після чого їх відпустили.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму, в березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.