European Film Award​-2018: представники Європейської кіноакадемії згадали про Сенцова і Серебренникова

В іспанській Севільї ввечері 15 грудня відбулася 31-а церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії (European Film Award​).

«Найкращим європейським фільмом» стала чорно-біла драма «Холодна війна» польського режисера Павла Павліковського, яку відзначили ще й нагородами за кращу жіночу роль, режисуру, сценарій і монтаж.

«Найкращою європейською комедією» визнали заборонений в Росії фільм «Смерть Сталіна» британського режисера Армандо Іаннуччі.

Перемогу в номінації «Найкращий актор» отримав Марчелло Фонте за роль в картині «Догмен».

Під час церемонії згадали про ув'язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова і російського режисера, художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» Кирила Серебренникова, якого в Росії звинувачують у шахрайстві і який заперечує свою провину.

​«Те, що відбувається з Олегом Сенцовим – величезна неповага до культури і свободи творчості. Ми повинні говорити про тих, хто через цензуру і несвободу не може зараз відповісти», – сказала член Європейської кіноакадемії, польський режисер Агнежка Голланд під час церемонії.

Заступник голови Європейської кіноакадемії Майк Доуні зазначив, що рівно рік тому мріяв про те, щоб Олег Сенцов стояв з ним на одній сцені та святкував повернення до свободи.

«Фільм Серебренникова «Літо» виграв у цьому році премію Європейської кіноакадемії кращого художника-постановника. Його арешт посилає творчій спільноті Росії чіткий сигнал – якщо хтось посміє поставити під сумнів ідеологію держави, то стане наступним», – підкреслила Голланд.

У жовтні Сенцов «письмово погодився на прийом їжі» після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

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Церемонія нагородження відбулася 12 грудня в Страсбурзі. Премію за Сенцова отримала його двоюрідна сестра Наталія Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

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Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.

У Росії у кримінальній справі «Сьомої студії» Кирила Серебренникова, Олексія Малобродського, Юрія Ітіна, Катерину Воронову, Софію Апфельбаум і Ніну Масляєву звинувачують в розкраданні 133 мільйонів рублів, виділених з держбюджету на театральний проект «Платформа» в 2011-2014 роках.

Всі обвинувачені, крім Масляєва, свою провину заперечують і вважають кримінальну справу сфабрикованою.