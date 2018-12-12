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Одесситам показали жизнь на прифронтовом Донбассе – в рамках фестиваля документального кино Docudays UA в город привезли фильм «Отдаленный лай собак» Саймона Леренга Вильмонта. За год, который прошел с премьеры, лента собрала два десятка наград по всему миру и сегодня борется как за право попасть в шорт-лист американского «Оскара», так и за «Европейский Оскар» – награду киноакадемиков Евросоюза. На юге Украины зрители потрясены тем, как даже самые маленькие жители прифронтовых сел за последние годы привыкли к войне.

Съемки фильма «Отдаленный лай собак» датского режиссера Саймона Леренга Вильмонта проходили с 2015-го по 2017 год в селе Гнутово Донецкой области. Ассистентом режиссера стал украинский журналист и военный корреспондент Азад Сафаров. В центре сюжета документалки – десятилетний Олег, который вместе с бабушкой Александрой не уехал подальше от войны, и теперь растет под звуки артиллерийской канонады – прячется в подвале от снарядов, играет с двоюродным братом, ходит на могилу матери и занимается хозяйством. Создатели фильма старались ходить с ним повсюду – и на озеро, и в больницу, и на хулиганские вылазки в бывший военный штаб.

Вначале многие жители села считали, что режиссер и его ассистент приехали в Гнутово, чтобы чуть ли не украсть детей, не доверяли съемочной группе, вспоминает Сафаров. Они же, в свою очередь, старались быть максимально открытыми как с героями фильма, так и с другими гнутовцами, и это дало свои плоды.

«Мы старались обращаться с ними, как со своими родными людьми, смеялись, вместе садились за стол. Иногда ночевали, чтобы посмотреть, что происходит вечером, когда начинаются обстрелы. Мы старались поддерживать друг друга и до сих пор поддерживаем связь. Бабушка считает, что она меня усыновила, я считаю ее своей родной бабушкой», – рассказывает журналист.

Местные дети допытывались у Саймана и Азада, как снимаются фильмы, как работает камера, есть ли у киношников «Феррари»… Сегодня журналисту кажется, что такие вопросы помогали им не думать о войне и отвлечься от мыслей о собственной жизни в Гнутово.

Бабушка считает, что она меня усыновила, я считаю ее своей родной бабушкой

В Одессе фильм показывали в рамках фестиваля «Мандрівний Docudays UA» – южноукраинский регион стал последним для фестиваля в этом году. Всего с 10 по 20 декабря тут покажут 10 документальных фильмов о правах человека. Организаторами фестиваля в Одессе стала местная организация «Комитета избирателей Украины», общественная организация Urban Inst., городское пространство 4City и другие.

Смотреть фильм о жизни подростка на линии фронта пришло около двух десятков человек, смотрели не отрываясь. Вместе с подростками и их бабушкой мы следим, как времена года сменяют друг друга, гадаем – гром это или выстрелы орудий, исследуем заброшенные казармы и хулиганим с друзьями. Съемки как будто скрытой камерой, поражается один из зрителей фильма Николай. Соседство с войной изменяет людей, говорит он.

«То, что нам сложно даже представить, для них – норма. Когда ты становишься очевидцем подобных событий, может даже изменяется психология», – считает зритель.

В какой-то момент подростки привыкают к насилию, говорит после просмотра одесситка Юлия, и они тоже начинают его применять. Сбиваются определенные моральные принципы.

«Меня впечатлило, что люди ко всему привыкают. Несмотря на то, что все вокруг стреляют, и кажется, что жить в этом невозможно, они там живут. Второе сильное впечатление, это то, как мальчики начинают применять насилие. Для них становится нормальным, что кого-то убивают, нормальным становится оружие», – говорит она.

Обыденность войны, показанная в фильме, поразила еще одну зрительницу – Ирину.

Война существует параллельно с тем, как они клеят обои и варят макароны. Ничего особенного

«Весь фильм меня шокировало то, что они не замечают этого. Они как-то различают, что есть сильнее, а есть слабее обстрелы, но для них это часть жизни. И она существует параллельно с тем, как они клеят обои и варят макароны. Ничего особенного», – делится она впечатлениями.

Премьера фильма «Отдаленный лай собак» состоялась в ноябре 2017 года. За прошедший год «Отдаленный лай собак» успел собрать около двадцати наград на кинофестивалях по всему миру, в том числе получил главный приз на Фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA-2017), главный приз студенческого жюри на Docudays-2018 (Украина) и специальную награду критиков на кинофестивале в Салониках (Греция).

Фильму также удалось пройти в лонг-лист номинантов на премию «Оскар» и стать номинантом на так называемый «Еврооскар» – награду Европейской киноакадемии. Результаты обоих «оскаров» станут известны 15 декабря – это наш «судный день», шутят создатели фильма.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)