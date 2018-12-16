В іспанській Севільї на вихідні відбулася 31-а церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії (European Film Award​). Під час церемонії згадали про ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова і про російського режисера, художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» Кирила Серебренникова, якого в Росії звинувачують у шахрайстві, а він свою провину заперечує. Заступник голови Європейської кіноакадемії Майк Доуні каже, що рівно рік тому мріяв про те, щоб Олег Сенцов стояв із ним на одній сцені та святкував повернення на волю (Відео: European Film Award​).