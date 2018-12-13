Радіо Свобода Daily: сестра Сенцова отримала присуджену йому премію Сахарова

Премія Сахарова для Сенцова

У Європарламенті відбулась церемонія вручення премії Сахарова 2018 року, присуджена Олегу Сенцову. Звернення ув’язненого в Росії українського режисера до Європарламенту під час церемонії зачитала Наталія Каплан, сестра Сенцова. «Андрій Сахаров, безумовно, людина на яку варто рівнятися і стояти десь поруч з ним – це надто велика для мене честь. Він дуже високо підняв планку освіченості й таланту, інтелігентності й вихованості, гідності й гуманізму. Але я маю надію, що ще зможу й встигну зробити щось для того, аби відчути, що я заслужив цю нагороду», – написав Олег Сенцов.

Під час вручення премії в центрі зали пленарних засідань Європарламенту було порожнє крісло, символізуючи відсутність лауреата. Також у залі велика кількість євродепутатів тримали написи #FreeSentsov.

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