Суперсучасний реабілітаційний центр відкриють під Києвом

Двійник американського реабілітаційного центру Next Step, що діє у Каліфорнії, відкриють в Ірпені під Києвом. Центр створюють на пожертви української діаспори в США, тут лікуватимуть поранених вояків зі спінальними травмами.

Ветеран АТО Дмитро Котов – перший українець, який підкорив Говерлу на протезах. Після того, як втратив обидві ноги, підірвавшись із загоном саперів на міні на Світлодарській дузі, Говерла була його мрією. Здійснилася, коли змінив українські протези на спортивні американські та пройшов курс реабілітації у США.

«Мене запротезували у Сполучених Штатах, і після цього я почав підкорювати вершини різного типу», – усміхається Дмитро.

Крім сходження на найвищу гору України, ветеран цього року брав участь у марафоні Морської піхоти США у Вашингтоні.

Це була вже друга його спроба. Торік на тестових протезах він намагався пробігти 2 кілометри, але через біль не зміг дійти до фінішу. Тепер на нових «ногах» успішно здолав дистанцію в 10 кілометрів.

Як розповідає Дмитро, протезуватись у США йому запропонувала Ірина Ващук, директор американського благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine. Познайомились у шпиталі, де він лежав після ампутації ніг. Сказала, що возить поранених вояків на протезування в американський реабілітаційний центр Next Step і що лікування оплачується з пожертв української діаспори.

Дмитро з власного досвіду пересвідчився, що може сучасна реабілітологія. Тому зрадів, коли почув новину: точний двійник американського реабілітаційного центру, в якому лікувався він, невдовзі відкриють в Україні.

Центр називатиметься Next Step Ukraine і діятиме в Ірпені, що під Києвом. Більшість тренажерів уже пливе з Нью-Джерсі в Україну.

Думаю, тут в Ірпені буде навіть крутіше, ніж у Лос-Анджелесі

«Таке обладнання не в кожному центрі є. Думаю, тут в Ірпені буде навіть крутіше, ніж у Лос-Анджелесі», – каже Котов.

У майбутньому центрі щойно завершили ремонт. Реабілітологи розплановують, що де стоятиме. Тут, ближче до вікон, буде зона кардіотренувань, тут велотренажер, тренажер для греблі, для електроміостимуляції, віртуальна реальність, щоб тренувати тримання балансу...

Центр спеціалізуватиметься на реабілітації поранених зі спинальною травмою. Тому тут усе пристосовано для людей на візках. Ось і бігова доріжка має підвісну систему страховки. Пацієнта фіксують ременями, як у парашута, прикріпленими до рейки на стелі. Якщо оступився, система зловить, не дасть впасти.

«Це все є в Каліфорнії, і ми стараємося за зразком каліфорнійським зробити такий зал тут», – каже фізичний терапевт, співробітник фонду Revived Soldiers Ukraine Микола Свищ.

Він розповів, що проходив практику в центрі Next Step у Лос-Анджелесі. Бачив, як американські лікарі ставили на ноги поранених українських військових: «Там вразило те, що одразу починається рання реабілітація, і кожен знає, що в цій ситуації потрібно робити. Коли в нас в Україні людина отримує травму, вона не знає, як діяти, і потрапляє до спеціалістів, які у методах ранньої реабілітації також не дуже добре орієнтуються. Людина втрачає дуже багато цінного часу».

Ідея створити філіал американського реабілітаційного центру в Ірпені належить двом подругам, колишнім спортсменкам. Ірина Ващук і Юлія Сташків – у минулому легкоатлетки, обидві виступали за українську збірну, обидві вчились у США. Ірина вийшла заміж за американця, Юлія повернулася в Україну. Коли почалася війна, Ірина створила благодійний фонд Revived Soldiers Ukraine для допомоги українським пораненим, Юлія стала його представницею в Україні.

За час війни фонд пролікував у США 26 поранених вояків.

Як каже Юлія Сташків, ​«це все було за кошти, зібрані з благодійників в Америці, завдяки діаспорі». Причому жертводавцями виступають не тільки українці в Америці, але й американці, які не мають українського коріння. «Люди зацікавлені, вони знають про нашу ситуацію і хочуть нам допомогти. У нас є донори, які висилають чеки по 15, по 30 тисяч доларів», – каже Юлія.

Як вона розповіла, нещодавно вони з Іриною сіли й підрахували: утримання одного пацієнта в Лос-Анджелесі коштує 5000 доларів на місяць, і це те саме, що утримувати в Україні цілий реабілітаційний центр.

«Так виникла ідея відкрити реабілітаційний центр в Україні. Ми вирішили інвестувати в обладнання. І зараз просто копіюємо каліфорнійський Next Step. Усі тренажери, які є в Лос-Анджелесі, привозимо по можливості сюди», – каже Юлія Сташків.

У філіалу американського Next Step уже з’явилося багато друзів в Україні. «Ротарі клуб» у Львові підсобив з юридичною допомогою, харківські волонтери підшукали бухгалтера. Велогонщик Ярослав Попович подарував свій велотренажер, а футболіст Владислав Ващук обіцяє долучитися до кампанії збирання коштів.

Маємо створити умови, щоб лікувати поранених тут

«Наша мета, щоб сучасний реабілітаційний центр був тут, на території України, під Києвом. Бо враження таке, що нам допомагають усі з-за кордону, а ми самі собі не можемо допомогти. Маємо створити умови, щоб лікувати поранених тут, щоб не мусили возити їх кудись за океан», – сказав Владислав Ващук «Голосу Америки».