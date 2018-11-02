У Києві презентували досягнення українців – учасників Марафону морської піхоти США-2018

Сьогодні у Києві керівники і члени збірної України – учасники Марафону морської піхоти США розповіли про свої здобутки. У марафоні, який традиційно відбувається у Вашингтоні у жовтні, взяли участь десятеро українських ветеранів збройного конфлікту на Донбасі, які мають поранення та ураження внаслідок участі у боях.

У липні цього року до участі у національному відборі зголосились сімдесят бійців, з яких була обрана «ветеранська десятка»: з ними працювали тренери, які готують українських «збірників»-олімпійців та учасників міжнародних марафонів і змагань з бігу.

Помічник Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО – Костянтин Вінніченко – повідомив, що серед українських ветеранів – учасників цьогорічного Марафону морської піхоти США є бійці, які втратили на війні зір, з ними у Вашингтоні бігли спеціально підготовлені гіди.

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«Олександр Попруженко та Олександр Дарморос на російсько-українській війні втратили зір, крім того Дармарос втратив нижню кінцівку. Кожен з наших марафонців пройшов складний шлях, реабілітацію після поранення, хлопці не здались і продемонстрували силу волі та здатність долати виклики, що перед ними поставило життя», – наголосив Вінніченко.

У коментарі для Радіо Свобода щодо можливостей застосування розроблених українськими та іноземними фахівцями проектів зі спортивної реабілітації учасників АТО, Вінніченко поінформував: в Україні на державному рівні розробляється програма спортивної реабілітації ветеранів АТО (ООС), в якій особлива увага буде приділена воїнам, які отримали поранення та (або) інші ушкодження.

Українські ветерани – учасники цьогорічного марафону під час перебування у Вашингтоні відвідали Посольство України у США, Пентагон, ФБР та музей морської піхоти США.

Марафон морської піхоти США цього року відбувся у 43 раз.