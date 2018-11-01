У Запоріжжі урочисто зустріли срібного призера «Ігор нескорених»

Ввечері 1 листопада на залізничному вокзалі Запоріжжя-1 відбулася урочиста зустріч срібного призера з пауерліфтингу на «Іграх нескорених» Євгена Олексенка, що повернуся зі змагань до рідного міста. Привітати спортсмена прийшли батьки, запорізькі активісти, молоді спортсмени та представники обласної влади. Також на честь призера «Ігор нескорених» на привокзальній площі виступ оркестру однієї з військових частин Запоріжжя.

«Женя – це наш хлопець запорізький, по-перше. І для мене мало того, що він відстоював Україну, він ще й честь Запоріжжя відстоював тому, що він козак. Він такий один із Запоріжжя. І це його другий виступ, і ми, до речі, дуже жалкуємо, що в першому виступі він не зміг себе проявити. І зараз срібна медаль – це дуже велике досягнення для нього як для людини, що була поранена, що має інвалідність», – розповів запорізький активіст Олександр Лебідь, що прийшов зустріти спортсмена.

Євген Олексенко брав участь у боях біля Донецького аеропорту, під Пісками, Опитним, Водяним у 2015 і 2016 роках.

Всього українці здобули цього року під час Іnvictus Games, що проходили в Австралії, 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі. У медальному заліку Україна посіла п’яте місце. За співвідношенням кількості учасників та нагород українська команда має найвищий показник.

Іnvictus Games («Ігри нескорених») – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі. Уперше Ігри нескорених пройшли в 2014 році в Лондоні. Наступні змагання відбудуться 2020 року в Нідерландах.