Кабмін створив комісію, що готуватиме позов до Росії через військову агресію

Кабінет міністрів України створив комісію, яка буде готувати консолідовані претензії до Росії через її військову агресію. Відповідне рішення ухвалено на засіданні 12 грудня.

Комісію очолила віце-прем’єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Окрім підготовки позовів, комісія буде аналізувати стан прав людини на окупованих територіях.

6 грудня Верховна Рада хвалила закон, яким припиняється договір про дружбу між Україною та Росією. Згідно з документом, Україна припиняє дію договору з 1 квітня 2019 року. Цей документ передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

10 грудня президент України Петро Порошенко підписав цей закон. 12 грудня він набув чинності.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробило це у вересні.