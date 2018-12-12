«Дії Росії у Керченській протоці – репетиція анексії усього Азовського моря» – американський аналітик

ЄС та США досі недостатньо серйозно оцінюють загрозу, яка йде з Росії через Азовське море. Захід має нарешті «прокинутись» та надати реальну підтримку Україні, адже місцем нової хвилі ескалації можуть стати саме південні регіони країни. До такого висновку дійшли учасники панельної дискусії «Інновації у безпеці та обороні» під час цьогорічної конференції Tiger Conference у Києві, організованої виданням Kyiv Post.

Колишній високопосадовець Пентагону і керівник Центру дипломатії Байдена Майкл Карпентер, який був головним спікером Tiger Conference-2018, переконаний, що загроза для південних міст України та портів на Азовському морі залишається досить реальною. Однак Захід, на його думку, досі не розуміє усієї серйозності ситуації.

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​Карпентер також закидає західним лідерам лише «гібридний тиск» на Росію за її дії в Україні: «З одного боку, Анґела Меркель, Емманюель Макрон та Дональд Трамп подовжують та запроваджують нові санкції проти Росії, а з іншого боку – будується «Північний потік-2», відвідується економічний форум у Петербурзі та організовуються президентські візити». Така поведінка західних політиків стосовно Кремля та безпосередньо президента Росії Володимира Путіна видається аналітику абсолютно непослідовною. «Запроваджені Заходом антиросійські санкції неефективні. Лідери обіцяють ввести секторальні санкції, але досі цього не роблять», – наголошує Карпентер. Зокрема, йдеться про секторальні обмеження щодо російських банків, як доказ того, що такі дії будуть мати ефект, Карпентер наводить приклад Ірану.

Німеччина має призупинити будівництво газогону «Північний потік-2»

Також Майкл Карпентер переконаний, що через ситуацію в Україні Німеччина має призупинити будівництво газогону «Північний потік-2». На його думку, зупинка має тривати доти, доки Росія не забере свої війська з України, а окуповані території не повернуться під контроль українського уряду.

Водночас американський аналітик закликає НАТО посилити свою присутність у Чорноморському регіоні, «щоб не дати Росії можливості домінувати у ньому». Однак Карпентер не знімає відповідальності й із самої України, наголошуючи, що країна «має виконати своє домашнє завдання».

«Жодна реформа не буде успішною, поки Україна не перетворить свою політичну систему з олігархічної на децентралізовану та дійсно демократичну», – зауважує Карпентер.

«Війна в Україні – це частина великої війни»

«Я закликаю США негайно забезпечити Військово-морський флот України крилатими протикорабельними ракетами, радіолокаторами для розвідки морських шляхів, спостереження та розвідувальних можливостей», – наголосив Карпентер, підкреслюючи серйозність загрози морської атаки з боку Росії. «Дії Росії у Керченській протоці – репетиція анексії усього Азовського моря», – вважає американський аналітик.

Наша безпека – це безпека України. Ми всі зараз українці у цій боротьбі

Думку Майкла Карпентера поділяє й інший учасник панельної дискусії «Інновації у безпеці та обороні» Браян Вітмор, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) у Вашингтоні. Він вважає, що акт відкритої російської агресії поблизу Керченської протоки став ще одним доказом того, що ця агресія спрямована не тільки на Україну, але й на весь західний демократичний світ.

«Росія намагається поширити свою мафіозну і корумповану «систему» якомога далі на Захід, у той самий час паралельно відновлюючи радянську імперію. Ці дві речі не можна розділяти», – переконаний Вітмор. Він також наголошує, що конфлікт в Україні треба сприймати значно ширше: «Адже наша безпека – це безпека України. Ми всі зараз у цій боротьбі».

​Також Браян Вітмор висловив сподівання, що «Захід нарешті прокинеться» та усвідомить небезпеку, яка зараз йде від Росії. «Війна в Україні – це частина великої війни», – підкреслює аналітик та додає: «Зазвичай лише трагедії, у яких гинуть люди із Заходу, змушують світових лідерів відчути реальність і близькість цієї загрози. Так було зі збиттям МН17 та отруєнням Скрипалів».

Гопко: ми би хотіли побачити реальну допомогу США

«Уразливість півдня України – це те, про що добре знає Володимир Путін», – розпочинаючи свою промову на Tiger Conference, підкреслила Ганна Гопко, народний депутат України, голова комітету у закордонних справах. За її словами, місцеві еліти досі мають тісні зв'язки з проросійськими силами та Кремлем.

Водночас Гопко підкреслила: «Ми би хотіли побачити реальну допомогу США». Народний депутат пояснила, що покладає великі надії на допомогу міжнародних партнерів у разі повномасштабного наступу Росії на Україну. Український парламентар також висловила сподівання, що, попри запроваджений воєнний стан, у країні продовжуватимуть відбуватися реформи, зокрема ті, що стосуються оборонної сфери та служб безпеки.

«Нам також потрібно фінансово підтримати Маріуполь, Бердянськ та інші міста на південному узбережжі, аби уникнути соціальної нестабільності через блокаду Азовського моря», – наголосила Ганна Гопко.

Найголовніше зараз – Україні повільно переходити від пасивних до активних заходів щодо свого захисту

З тим, що напруга в акваторії Азовського моря зараз найвища, порівняно з останніми роками, погоджується і Арчіл Цинцадзе, полковник грузинської армії у відставці та нинішній радник міністра оборони України. Він вважає, що Росія зараз може використати будь-який привід для наступу – зокрема й захист православних християн на території України після проголошення автокефалії української церкви.

«Найголовніше зараз – Україні повільно переходити від пасивних до активних заходів щодо свого захисту. Я виступаю за більш жорстку політику та сильніший опір з боку українського уряду. Саме тому я обома руками за воєнний стан», – резюмував свій виступ військовий радник.