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03 Грудень 2018, Київ 16:36
Новини | Міжнародні

Голова MI-6 після нападу на Скрипалів застерігає Росію від прихованої активності

Алекс Янґер застеріг Росію від недооцінки рішучості та можливостей Британії

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Голова британської закордонної розвідки застерігає Росію від прихованої діяльності після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері у березні 2018 року.

Керівник Секретної розвідувальної служби Британії (МІ-6) Алекс Янґер під час нечастої публічної промови заявив, що російська держава перебуває в «постійній конфронтації» із Заходом.

«Російська держава використала хімічну зброю воєнного класу на землі Великої Британії… Наша ціль – щоб російська держава дійшла висновку, що незалежно від переваг, які вона думає отримати від активності, вони не варті ризику», – сказав Янґер в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.

Він застеріг Росію «чи будь-яку іншу державу, яка збирається підірвати наш спосіб життя», від недооцінки рішучості та можливостей Британії.

Водночас Янґер додав, що «ми не прагнемо дестабілізувати Росію».

4 березня в Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок» були отруєні колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Лондон вважає, що речовина потрапила до Британії з території Росії і покладає провину за отруєння на російську владу. Росія обвинувачення відкидає.

Замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку в британському Солсбері в березні цього року призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.

Британське слідство ідентифікувало нападників на Сергія Скрипаля як «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова». У Лондоні наголосили, що справжні імена підозрюваних можуть відрізнятися від тих, які наведені в їхніх паспортах.

Розслідувальна група Bellingcat виявила, що справжнє ім’я «Олександра Петрова» – Олександр Мішкін. За даними розслідувачів, він отримав медичну освіту в одній з військових академій і є співробітником російської військової розвідки. «Руслан Боширов», за даними розслідувачів – російський розвідник Анатолій Чепіга.

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