МЗС Росії відреагувало на розслідування про Мішкіна-«Петрова»

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відмовилася коментувати російському виданню The Insider розслідування, яке встановило справжнє ім’я «Олександра Петрова», підозрюваного в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

«Що тут коментувати? Коментувати потрібно доказову базу – її немає», – сказала Захарова.

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8 жовтня міжнародна група розслідувачів Bellingcat та журналісти російського видання The Insider повідомили, що справжнє ім’я «Олександра Петрова» – Олександр Мішкін. Дослідники стверджують, що він – військовий лікар у ГРУ.

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» та «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці чоловіки виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

Водночас, за даними розслідувачів, «Боширов» є полковником Головного розвідувального управління Росії Анатолієм Чепігою.