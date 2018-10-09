Олександр «Лікар Смерть» Мішкін – другий агент ГРУ у справі отруєння Скрипалів – Bellingcat

Лондон – У Великій Британії названо ім’я і оприлюднено деталі щодо особи другого підозрюваного у справі отруєння нервово-паралітичною речовиною «новачок» колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері. Згідно з даними британського сайту громадянських розслідувань Bellingcat, ідеться про російського військового лікаря Олександра Євгеновича Мішкіна, який виступав під іменем «Олександр Петров». Коментатори вже охрестили Мішкіна «Лікар Смерть».

Оприлюднення реальної особи «Олександра Петрова», другого підозрюваного нападника на Сергія та Юлію Скрипалів із застосуванням російської хімічної зброї в місті Солсбері як російського військового лікаря Олександра Мішкіна стало черговим проривом у справі цього нападу. Адже минулого місяця сайт громадянських розслідувань Bellingcat викрив справжні ім’я і особу полковника ГРУ Анатолія Чепіги, ще одного з підозрюваних нападників.

На думку коментаторів, сам факт того, що ГРУ призначило саме фахового військового лікаря для вбивства російського шпигуна-перебіжчика в англійському місті Солсбері, свідчить про досить ретельне планування цієї операції російської військової розвідки.

Справді, логічним для росіян було б мати у команді «кілерів» фахового медика на випадок, якби високо токсична нервово-паралітична речовина «новачок» розлилася. Відтак аналітики припускають, що саме Мішкін був відповідальним за застосування отрути – як вважають, намастивши її на ручку вхідних дверей помешкання Сергія Скрипаля.

Оглядачі також припускають, що російський військовий лікар Мішкін міг мати при собі й антидот – для використання в разі випадкового отруєння нападниками самих себе.

Так, зокрема, вважає відомий британський оглядач із питань безпеки Бен Макінтайр. «Можливо, що, зловісно перекрутивши навиворіт клятву Гіппократа, Мішкін, лікар, що майже напевно був навчений тому, як діє отрута, був обраний як людина, здатна відміряти і застосувати смертельну дозу на ручку вхідних дверей дому колишнього російського шпигуна», – написав він у газеті The Times.

Викриття особи ймовірного другого російського нападника у Солсбері додає нового похмурого відтінку вже й так химерній справі історії з нападом на Сергія Скрипаля, додає оглядач. Він зауважує: вбивця-стрілець може не усвідомлювати повністю наукові аспекти дії кулі, але лікар мав би точно знати нищівний фізичний вплив дози нервово-паралітичної речовини на людське тіло. «Доктор Мішкін, мабуть, краще, ніж більшість убивць, знав точно, що він хотів зробити», – наголосив Макінтайр.

Мішкін більш «секретний», ніж Чепіга

Фахівцям сайту Bellingcat знадобилось трохи більше часу, щоб визначити справжню особу Олександра Мішкіна. За словами британських громадянських розслідувачів, Мішкін залишив в інтернеті та інших джерелах значно менше слідів, ніж і так нечисленні сліди Чепіги. Попри це, розслідувачі змогли встановити низку головних фактів із його біографії.

Зокрема, вони роздобули копію паспорта Олександра Мішкіна, виданого 2001 року, з його фотографією. До справи залучили експерта з визначення рис обличчя, якому надали дві фотографії Мішкіна за останні 15 років: згадану з внутрішнього паспорта 2001 року і фото з закордонного паспорта «Олександра Петрова», виданого 2016 року – його оприлюднила поліція у Британії. Експерт, використавши новітні методи обчислення схожості облич, однозначно підтвердив: із урахуванням 15-річної різниці, йдеться про ту саму особу – а саме народженого в Архангельській області Росії, у селі Лойга Олександра Євгеновича Мішкіна.

Розслідувачі також встановили, що Мішкін, можливо, закінчив Військово-медичну академію у Санкт-Петербурзі. Наразі невідомо, в який саме час його завербувало ГРУ. Військове звання Мішкіна теж наразі достеменно не відоме, хоча, згідно з його стажем і військовою освітою, він цілком може мати звання підполковника або полковника. До 2014 року адресою його реєстрації була адреса штаб-квартири ГРУ у Москві. Стало також відомо, що восени 2014 року Мішкін переїхав до доволі великого окремого помешкання у Москві. Це помешкання записане на його дружину і двох дочок.

У справі Мішкіна є і «український слід». За неповними даними про його пересування через кордони, які отримали розслідувачі, у 2010–2013 роках Олександр Мішкін багато разів бував в Україні, а також у самопроголошеному Придністров’ї в Молдові – востаннє в середині грудня 2013-го.

Процес ідентифікації фахівцями сайту Bellingcat включав у себе дослідження численних відкритих джерел, спілкування з людьми, які могли знати підозрюваних, а також отримання певної інформації від людей, яких розслідувачі лишили анонімними. Саме так вони дістали копію російського паспорта Мішкіна з його фото, що дозволило підтвердити його ідентичність із «Петровим».