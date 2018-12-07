Росія продовжує перешкоджати проходу суден в українські порти – прикордонники

Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден, заявляє Державна прикордонна служба України.

«За наявними в Держприкордонслужбі даними, станом на ранок 7 грудня на якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу Керченською протокою перебуває понад 140 суден, 98 з яких – з боку Чорного моря. Наприкінці листопада кількість суден у Керченській протоці становила більше 400. Хоча в перші дні грудня ситуація дещо стабілізувалася і декілька днів тому їх кількість знизилася до 105, зараз знову фіксується збільшення», – наголошують у ДПСУ.

Прикордонники наполягають, що Росія навмисно продовжує порушувати норми Конвенції ООН з морського права 1982 року і Договору між Україною й Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, і змушує українські й іноземні торгові судна тривалий проміжок часу очікувати на прохід.

«При цьому окупанти створюють перешкоди саме кораблям, що прямують в українські порти. Загалом за минулу добу через Керченську протоку вони пропустили лише 41 судно в обох напрямках, з яких вісім суден саме з/до портів України. При цьому останні піддавалися перевірці представниками ФСБ Росії», – кажуть у прикордонслужбі України.

Окрім порушення норм міжнародного права, Росія також не зважає на ризик виникнення аварійних ситуацій через збільшення і накопичення суден на якірних стоянках, додали прикордонники.

28 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден. Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів.

Пізніше у Мінінфраструктури повідомляли про часткове розблокування портів.