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06 Грудень 2018, Київ 10:23
Новини | Політика

Генасамблея ООН 17 грудня розгляне проект резолюції про мілітаризацію Азовського моря – Єльченко

25 листопада російські сили біля Керченської протоки обстріляли три українські кораблі, обстріляли їх і захопили членів їхніх екіпажів

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Генеральна асамблея ООН розгляне проект резолюції України про мілітаризацію Азовського моря 17 грудня, повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

Як заявив дипломат в ООН 5 грудня на брифінгу про ситуацію на Чорному та Азовському морях, головна мета цієї резолюції полягатиме у тому, щоб «наполегливо закликати Росію вивести її сили з Криму, припинити незаконну окупацію української території».

Єльченко додав, що проект резолюції розширили даними про агресію Росії в Керченській протоці.

Росія перекидає бойові кораблі в Азовське море
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Росія перекидає бойові кораблі в Азовське море

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25 листопада російські військові в нейтральних водах Керченської протоки таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України – катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. У полоні опинилися 24 члени екіпажу суден, троє з них поранені.

Дії Росії в Керченській протоці критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежить за розвитком подій в Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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