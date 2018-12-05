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05 Грудень 2018, Київ 18:44
Новини | Політика

МЗС України вимагає провести «термінові консультації» підписантів Будапештського меморандуму

МЗС України вимагає провести засідання «з метою забезпечення повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України»

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Міністерство закордонних справ України 27 листопада звернулося до країн-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою провести «термінові консультації» після нападу Росії на українські кораблі «з метою забезпечення повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України». Про це МЗС повідомило 5 грудня.

У відомстві зазначили, що підписанти Будапештського меморандуму 1994 року – Британія, США та Росія – гарантували Україні, що будуть утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності держави. Також вони зобов’язалися не використовувати зброю проти України.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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