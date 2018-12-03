Порошенко про маршрут кораблів в Азов: везти суходолом – це «віддати Керченську протоку росіянам»

Президент України Петро Порошенко відкинув претензії критиків щодо переведення українських військових кораблів із Чорного в Азовське море через Керченську протоку, нині фактично підконтрольну Росії, що 25 листопада закінчилося розстрілом російськими кораблями українських, полоненням українських моряків і захопленням їхніх кораблів.

«Коли хтось каже, що ми мали використовувати інші, сухопутні шляхи для того, щоб перетягувати суходолом українські кораблі… Що це означає, шановні політикани? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації? Куди ви далі підете і як далі будете торгувати українською землею?» – сказав голова держави під час виступу на форумі «70 років Загальній декларації прав людини: порядок денний для України» в Києві.

Раніше критики дій українських військових моряків твердили, що командування «проігнорувало безпечний маршрут для моряків», маючи на увазі маршрут суходолом для невеликих українських бойових катерів. Зокрема, з такими претензіями виступав в інтерв’ю Радіо Свобода колишній командувач ВМС України (2014–2016 роки) Сергій Гайдук. Нинішній командувач Ігор Воронченко наголошував, що один прохід кораблів ВМС через Керченську протоку на той час уже був, а крім того, Україна мала «показати своє обличчя в Керченській протоці і в Азовському морі і показати, на що спроможні ці катери».

Через загострення Росією ситуації в Азовському морі, де російські прикордонні кораблі стали масово перепиняти й затримувати під приводом перевірок судна, що йшли до українських портів чи з них, Україна в першій декаді вересня перекинула на Азов два малі броньовані артилерійські катери, «Кременчук» і «Лубни», суходолом, автомобільним транспортом. 20 вересня два небойові кораблі Військово-морських сил України, морський буксир «Корець» і пошуково-рятувальне судно «Донбас», пройшли через захоплену Росією Керченську протоку з Чорного моря в Азовське; їх при цьому супроводжувала велика кількість російських кораблів, які іноді вдавалися до небезпечних дій, але до прямої конфронтації не дійшло. 25 листопада тим же маршрутом, через Керченську протоку, з Чорного моря в Азовське пішли ще два українські малі броньовані артилерійські катери, «Бердянськ» і «Нікополь», і невеликий рейдовий буксир «Яни Капу»

Того дня російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які після невдалої спроби мирно пройти з Чорного в Азовське море (Росія фізично заблокувала судноплавний канал розвернутим упоперек вантажним судном) поверталися назад до Одеси, і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків. При цьому були поранені, за даними української сторони, шестеро з них; російська сторона заявляє про трьох поранених. Відповідно до міжнародного права, ці дії Росії, як і тарани одного з українських кораблів російськими раніше того ж дня, є актами агресії.

Морякам, усупереч міжнародному праву, яке визначає їхній статус як військовополонених, висунули кримінальні звинувачення в «порушенні російського кордону» – попри те, що, за українсько-російським Договором про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, «торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства»; крім того, через будь-які територіальні води, в тому числі й ті, на які незаконно претендує Росія навколо окупованого нею українського Криму, гарантоване право мирного проходу кораблів і суден усіх держав, відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Полонених уже доставили з Криму до Росії, до Москви: нині 21 із них перебуває у слідчому ізоляторі «Лефортово», ще троє – в медчастині ізолятора «Матроська тиша». Росія більш ніж за тиждень утримання полонених моряків досі не дозволила відвідати їх українським консульським працівникам.

Європейський суд із прав людини ще 30 листопада повідомив про своє рішення у зв’язку з новим, уже п’ятим міждержавним позовом України до Росії, що Росія до 3 грудня була зобов’язана відповісти на запитання: чи позбавлені офіцери і матроси з українських кораблів волі, і, якщо так, на яких підставах їх утримують; чи є серед них поранені, і, якщо так, хто вони, які їхні поранення і яку медичну допомогу вони отримали. Росія також мала обґрунтувати відповіді належними документами.

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