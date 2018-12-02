Трамп сказав, що Росія має повернути військових і кораблі Україні – Помпео

Росія мусить повернути українські кораблі та військових, для того, щоб адміністрація США розглянула можливість саміту Трампа та Путіна. Про це в інтерв’ю CNN заявив Держсекретар США Майк Помпео.

«Президент прийняв рішення, що вірно буде сказати росіянам повернути моряків та устаткування Україні – воно їхнє. Люди мають повернутись до своїх сімей, і він хотів надіслати однозначний сигнал, що росіяни мають змінити ці дії», – заявив Помпео коментуючи скасування офіційної зустрічі Трампа та Путіна під час саміту «групи двадцяти».

«Є багато речей, з яких ми хотіли б знайти можливості для спільного руху, багато де американці наражаються на ризики, – додав він. – (Трамп) прагне знайти можливості руху вперед з Росією, але це вистрибнуло в той час, коли вони могли почати обговорення і досягати прогресу».

Президент хотів надіслати однозначний сигнал, що ми вважаємо таку поведінку неприпустимою і ми скасували зустріч

Помпео підкреслив, що єдиною причиною скасування офіційної зустрічі президента Дональда Трампа та Володимира Путіна, що мала відбутись в Аргентині під час засідання «Великої двадцятки» стала ситуація в Україні і назвав «безглуздим» припущення, що зустріч було скасовано через нові події в слідстві стосовно російського втручання до виборів США.

«Президент хотів надіслати однозначний сигнал, що ми вважаємо таку поведінку неприпустимою і ми скасували зустріч», – сказав Помпео.

Помпео наголосив, що брав участь в ухваленні рішення про скасування зустрічі. «Я брав участь в ухваленні цього рішення, ми ретельно його оцінили, ми зважили можливості, обміркували послання і президент Трамп ухвалив рішення, що так буде вірно на основі подій, що передували саміту G20», – цитує держсекретаря CNN.

В Білому домі підтвердили, що президент США Трамп мав «неформальну» дискусію з президентом Росії Путіним під час офіційної вечері «групи двадцяти».

«Як зазвичай під час багатосторонніх подій, президент Трамп та перша леді провели низку неформальних розмов зі світовими лідерами за вечерею минулого вечора, включаючи з президентом Путіним», – йдеться в заяві прес-секретаря президента США Сари Сандерс.

Відповідаючи на питання журналістів під час зустрічі з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе, Трамп вже наголошував, що єдиною причиною скасування зустрічі із Володимиром Путіним на саміті Великої двадцятки була ескалація російської агресії проти України в Азовському морі.

Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Путіним, але на базі що сталося із кораблями та моряками, це була єдина причина

«Нам не подобається, що відбувається. Нікому не подобається. Ми цьому не раді. Сподіваюся, що вони незабаром зможуть це вирішити, тому що ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Путіним, але на базі що сталося із кораблями та моряками, це була єдина причина», – сказав він.

Після того, як в деяких ЗМІ прозвучали закиди, що справжньою причиною скасування зустрічі Трампа з Путіним був розвиток подій в розслідуванні російського впливу на президентські вибори в США, речниця Білого дому Сара Сандерс виступила з заявою, наголосивши, що саме питання агресії Росії спонукало президента не проводити зустріч.

Вона також різко висловилась про розслідування впливу Росії на передвиборчу кампанію Трампа, назвавши його «оманливим полюванням на відьом».

«Оманливе полювання на відьом в російському розслідуванні, сподіваємося, зараз наближається до кінця і добре себе почуває. На жаль, воно, можливо, шкодить нашим відносинам з Росією. Однак, причиною того, що ми скасували зустріч є Україна. Сподіваюсь, це буде скоро вирішене, щоб розпочати конструктивне обговорення», – сказала Сандерс, повідомляє CNN.

Низка американських законодавців підтримали рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним.

«Дональд Трамп вірно вчинив, що скасував зустріч з Володимиром Путіним на саміті G-20 в Аргентині. Дії Росії в Керченській протоці цими вихідними не мають виправдання і всім буде краще, якщо б кораблі та команди повернулись до України якомога швидше», – зазначила у Twitter сенаторка Джоні Ернст.

«Сподіваюсь Путін сприйме повідомлення, і ми всіма засобами про це повідомлятимемо: його дії в Україні не будуть сприйняті», – наголосив сенатор США Рой Блант.

«Це потужна відповідь на напад Росії проти України в неділю. Росія має негайно повернути захоплені українські кораблі та моряків і припинити агресію проти України», – пише сенатор Роб Портман.