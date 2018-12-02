Денісова отримала офіційну інформацію від російського омбудсмена щодо місця перебування українських моряків

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що отримала офіційну інформацію від російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо місця перебування полонених українських військових моряків.

«Вона повідомила, що члени московської Громадської наглядової комісії (ГНК) відвідали 21 українського моряка, який утримується в Лефортовському СІЗО. З кожним з них розмовляли. За словами Москалькової, умови утримання українських військовополонених «відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їхнього боку немає». Члени ГНК також відвідали трьох українських моряків, які утримуються в медичному підрозділі «Матросской тишини». Їхнє лікування проходить нормально. Наступного тижня їх відвідає уповноважений з прав людини в місті Москва, а також уповноважений з прав людини в РФ Москалькова», – написала Денісова у Facebook.

Також вона додала, що має намір завтра, 3 грудня, провести перемовини з Москальковою щодо надання їй можливості відвідати українських моряків.

29 листопада Денісова повідомила, що звернулася до російського омбудсмена з вимогою уточнити, де перебувають українські військові моряки, у зв’язку з інформацією про вивезення їх з анексованого Криму до Москви.

1 грудня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зовнішньополітичне відомство Росії офіційно не повідомило Україну про місце перебування полонених моряків.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шестеро українських військових були поранені, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

26 листопада, після подій у Керченській протоці, Верховна Рада України ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

А президент України Петро Порошенко назвав «прямим актом агресії» напад російських прикордонників на українські кораблі.

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