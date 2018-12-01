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02 Грудень 2018, Київ 01:19
Новини | Міжнародні

Меркель обговорила з Трампом напад Росії на українських моряків – речник

Трамп (л) та Меркель (п) зустрілися на полях саміту «Групи 20»

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Канцлер Німеччини Анґела Меркель обговорила із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту «Групи 20» в Аргентині, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter.

«Канцлер Меркель на полях саміту G20 в Аргентині провела консультації із президентом США Дональдом Трампом, у тому числі щодо російсько-українського конфлікту в Керченській протоці», – написав Зайберт.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій областях.

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