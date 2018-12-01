Меркель на саміті G20 закликала Путіна забезпечити «вільне судноплавство» в Азовському морі

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала президента Росії Володимира Путіна забезпечити «вільне судноплавство» в Азовському морі. Їхня розмова відбулася на полях саміту «Групи 20» в аргентинському Буенос-Айресі.

Речник Меркель заявив, що темами обговорень були стосунки між Україною та Росією, а також конфлікт у Сирії.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков, зі свого боку, повідомив, що Меркель просила російського президента звільнити захоплених українських моряків, однак той відмовився, заявивши, що мова йде про судове розслідування.

Пєсков зазначив, що Путін надав канцлеру детальне пояснення інциденту з українськими кораблями.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій областях.