Україна планує скасувати ще близько 40 договорів з Росією – Клімкін

Україна має намір скасувати ще близько 40 договорів з Росією через агресію в Азовському морі. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1» заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Ми за останній час вбили 48 двосторонніх угод, але до них потрібно ставитися дуже акуратно в контексті того, щоб те, що ми ці угоди вбиваємо, не завадило нашим українським громадянам. Наступна порція буде дуже швидко. Близько 40 договорів. Ми докорінно переглядаємо всю двосторонню нашу договірну базу», – зазначив міністр.

Клімкін додав, що вважає непотрібними дипломатичні стосунки з Росією і виступає за введення візового режиму для росіян.

Павло Клімкін 21 вересня повідомив, що Київ передав Москві повідомлення про відмову від пролонгації договору про дружбу.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року і нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Читайте також: «Нікуди не дінуться»: Москва говорить про «добросусідські відносини» з Україною»

Документ був укладений на термін у десять років; у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна мала офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до 30 вересня 2018 року.