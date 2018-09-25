«Нікуди не дінуться»: Москва говорить про «добросусідські відносини» з Україною

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на «чергові брутальні антиросійські випади з боку найвищого українського керівництва», як ідеться в поширеній 25 вересня заяві Департаменту інформації та преси зовнішньополітичного відомства.

Згідно з заявою, щорічне послання президента України Петра Порошенка «рясніла русофобськими пасажами».

«Нашу країну (тобто Росію – ред.) знову звинуватили у всіх мислимих і немислимих гріхах, а Україну виставили мало не форпостом «демократичного світу». Процес розриву з Москвою нехай навіть на шкоду власним національним інтересам подавався як головне досягнення чинної влади. У «скарбничку» занесені спроби створення автокефальної церкви на Україні, зусилля щодо розриву зв'язків, які ще залишаються з Росією в різних областях», – ідеться в заяві.

У Москві також згадали передану 24 вересня офіційну ноту МЗС України про бажання припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією і Україною від 31 травня 1997 року.

«Історично і географічно Росія і Україна один від одного нікуди не подінуться. Нам все одно судилося жити разом, вибудовуючи для цього нормальні, добросусідські відносини. Заяви українських політиків цього простого факту змінити не зможуть. Але історичний вибір робитимуть не вони, а народ України, в мудрості якого... у нас ніколи не було сумнівів», – ідеться в заяві, поширеній на сайті МЗС Росії.

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Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року і нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років; у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до 30 вересня 2018 року.

У 2014 році Росія анексувала український півострів Крим і того ж року розпочала підтримку антиурядових бойовиків на Донбасі зброєю, особовим складом та організацією навчань.

Росія виступає різко проти нинішньої влади України, яка чинить опір російській гібридній агресії, і, за словами оглядачів і політологів, намагатиметься на майбутніх парламентських і президентських виборах в Україні привести до влади проросійські сили.