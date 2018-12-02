«Ми повинні зупинити «Північний потік-2» і вже зараз думати про нові санкції» проти Росії – Порошенко

Президент України Петро Порошенко у Twitter написав, що «Україні потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція стосовно агресивної поведінки Росії», про що він сказав у розмові з німецькими журналістами Funke Media Group.

«Ми повинні зупинити «Північний потік-2». Ми повинні вже зараз думати про нові санкції», – йдеться у повідомленні.

В іншому повідомленні у Facebook він повідомив, що дав інтерв’ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera, під час якого заявив, що Росія продовжує анексувати Україну, а російські військові перестали приховувати своє перебування на окупованих територіях України.

«Вперше з часів початку агресії у 2014 році російські солдати, не ховаючись, діють серед білого дня на наших захоплених територіях з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату. Ми закликаємо до дотримання Мінських угод, щоб гарантувати стале припинення вогню. Закликаємо, щоб «блакитні шоломи» ООН, як миротворчі сили, зайняли буферну зону в окупованих регіонах. Закликаємо до звільнення наших полонених. На жаль, наразі на кону суверенітет та територіальна цілісність України. Єдиний вихід із ситуації – Путін має піти з нашої землі та залишити нас у спокої», – написав Порошенко у Facebook.

28 листопада Вашингтон закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії після інциденту в Керченській протоці. Офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Науерт заявила тоді, що європейським країнам варто посилити підтримку України і переглянути позицію щодо «Північного потоку-2».

За її словами, багато держав запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і її агресію на сході України, але не всі з цих заходів виконуються.

«Також те, про що ми говорили багато разів, але, можливо, недостатньо, – це «Північний потік-2». «Північний потік-2» проходить багатьма з цих країн (ЄС – ред.). Я вважаю, що європейські країни мають себе спитати: чи є «Північний потік-2» тим, що вони хочуть продовжувати, адже це допомагає російській владі, і чи хочуть вони надавати зараз таку підтримку російській владі, підтримуючи «Північний потік-2», – сказала Науерт 28 листопада.

Про те, що Євросоюз і США мають посилити санкції проти Росії, також заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер. Дипломат також наголосив, що росіяни повинні звільнити українських моряків та кораблі, захоплені 25 листопада у Керченській протоці.

Перед тим кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомляв, що близько 6-7 країн ЄС виступають за подальші санкції проти Росії, але процес їх запровадження може бути тривалим.

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25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шестеро українських військових були поранені, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці, Верховна Рада України ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

А президент України Петро Порошенко назвав «прямим актом агресії» напад російських прикордонників на українські кораблі.

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